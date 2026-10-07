Sivas Gemerek\'te polis, üniversite öğrencilerine güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Sivas Gemerek'te polis, üniversite öğrencilerine güvenlik bilgilendirmesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Gemerek ilçesinde El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda stant açarak öğrencilere risklere karşı farkındalık kazandırdı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda stant açtı.
Polisler, öğrencilerin güvenlik konusunda farkındalıklarının artırılması ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmelerinin sağlanması amacıyla bilgilendirme faaliyetinde bulundu.
"El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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