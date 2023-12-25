Sivas Gölova\'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Gölova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Gölova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar 1 gün tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.