Sivas Gölova'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobilin Aşağıtepecik köyü yakınlarında devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ve 3 yaşındaki çocuk Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
R.B. (33) yönetimindeki 19 BB 491 plakalı otomobil, Aşağıtepecik köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta bulunan M.S.B'nin (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ve A.B. (3), sağlık ekiplerince Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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