Sivas Gölova'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas Gölova'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas Gölova\'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ö.S. yönetimindeki otomobil ile E.M. yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

07.05.2024 18:13
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Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Ö.S. (38) yönetimindeki 28 DF 134 plakalı otomobil ile E.M. yönetimindeki 61 AGF 968 plakalı tır D-100 kara yolunun Gölova ilçesi girişinde çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki E.S, (17) E.S, (10) ve Y.S. yaralandı.

Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ö.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Gölova'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Gölova'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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