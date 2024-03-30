Sivas İmranlı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 147 Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Okullara Sandık ve Oy Kabinleri Yerleştirildi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Karaman'da tüm okullara sandıklar ile oy kullanma kabinleri tek tek yerleştirildi. Karaman'daki tüm okullarda saat 11.00 itibariyle sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilmeye başlanırken, okullardan birisi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu oldu. Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, kendi mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'ndaki sandık ve oy kullanma kabinlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'da il genelinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.