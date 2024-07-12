Sivas'ın Adana'sında hububat hasadı başladı - Son Dakika
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Sivas'ın Adana'sında hububat hasadı başladı

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Sivas'ta Temmuz ayı sonunda başlayan hububat hasadı, Sivas'ın Adana'sı olarak adlandırılan Akıncılar ilçesinde erken başladı. Yüksek rekolte çiftçilerin yüzünü güldürdü.

12.07.2024 11:14  Güncelleme: 11:19
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Sivas'ın Adana'sında hububat hasadı başladı

SİVAS - Sivas'ta Temmuz ayı sonunda başlayan hububat hasadı, Sivas'ın Adana'sı olarak adlandırılan Akıncılar ilçesinde erken başladı. Yüksek rekolte çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci ili olan Sivas'ta biçerdöverler tarlalara girdi. Türkiye'de meyve, sebze ve hububat hasatlarının en son gerçekleştiği illerden Sivas'ta, yüksek kesimlerinde Temmuz ayı sonunda başlayan hububat hasatı Akıncılar ilçesinde erken başladı. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan Sivas'ta Karadeniz iklimi yaşayan Akıncılar ilçesinde başlayan hububat hasadı, yüksek rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü. Ürün zenginliği ve benzer iklimsel özellikleri nedeniyle Sivas'ın Adana'sı olarak tabir edilen ilçede hasat 2 hafta boyunca devam edecek.

2024 yılı hasadına ilişkin açıklamalarda bulunan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, "Burası Sivas'ın Akıncılar ilçesi. Sivas'ın Adana'sı diyelim daha doğrusu. Sivas'ın rakımı bizden biraz daha yüksek olduğu için ilk hasat başlayan yeri Akıncılar ilçesi. Önce biz burada başlıyoruz, bizden 20-25 gün sonra merkezde başlıyor. Kelkit Vadisi'nde arpa ve buğday hasadı tamamıyla başladı. Gördüğünüz üzere biçerdöverlerimiz çalışıyor. Rekoltemiz güzel, çiftçimiz memnun bizler de memnunuz. Çiftçimiz kar ederse bizler de daha çok memnun oluyoruz. Şu anda dönüme 500 ila 600 kilogram arasında hasat yapılıyor. Çiftçi için gerçekten güzel bir rekolte bu. Biz de bundan dolayı memnunuz" ifadelerine yer verdi.

Akıncılar ilçesinin tarımsal anlamda çok iyi bir yerde olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Murat Sevinç, "Sivas'ın Adana'sı dedik. Burada da narenciye hariç her şey yetişiyor. Bununla birlikte hububatta önemli. Şeker pancarı, meşhur kavunumuz, fasulyemiz, nohudumuz, biberimiz, salatalık, domates, kayısı gibi aklınıza ne geliyorsa her şey ilçemizde mevcut. Bu yüzden de memnunuz, ilçemizi seviyoruz. Hasadımız da Allah'a şükür güzel başladı. Bütün çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Tüm Türkiye'de kazasız belasız bir hasat diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Adana'sında hububat hasadı başladı - Son Dakika

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