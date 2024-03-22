Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde fidan dikme töreni düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde fidan dikme töreni düzenledi.
Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Akıncılar ilkokulunda ağaçlandırma çalışmaları kapsamında öğrenciler ile fidan dikti.
Açıkbaş, daha sonra ise Suşehri Orman İşletme Şefliği tarafından ilçeye getirilen fidanları Hükümet Konağı önünde vatandaşlara dağıttı.
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyünde hayvancılık yapan Ramazan Ünlü ile hayvancılık sektöründeki sorunları konuştu. Ünlü, hayvan varlığının azalması, yüksek girdi maliyetleri ve düşük süt fiyatları gibi sorunlara dikkat çekerek, hayvancılığın zorlaştığını ifade etti. Gürer ise mera hayvancılığının azalması ve hazır yeme yönelimin artmasıyla birlikte işletme giderlerinin arttığını belirtti. Ayrıca, karkas kesim fiyatlarının illere göre değişim gösterdiğini vurguladı.
Mersin'de polisin operasyonunda çeşitli suçlara karışan 88 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi tarafından başlatılan çalışma sonucunda dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karışan zanlıların adresleri belirlendi. Kent genelinde gerçekleşen operasyonda 88 şüpheli yakalandı ve emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Gölköy Mahallesi'nde, tarla sahibi tarafından 500-1000 yıllık değerli zeytin ağaçları kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, 34 ağaçtan 30'unun kesildiği tespit edildi. Zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-28' operasyonunda, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve Bahis ve Şans Oyunları Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik 34 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan UltrAslan Bafra Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu olmayan ailelere gıda yardımında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, aralarında para toplayarak 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileler, evlerinde ziyaret edilerek gıda kolileri teslim edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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