Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde sel ve dolu sonrası temizlik çalışması başlatıldı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

İlçede dün yaşanan selden etkilenen Gönen, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Yeşilyazı ve Yayla mahallelerinde Akıncılar Belediyesi ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Sevinç, "Cadde ve sokaklarımızda hasar tespit çalışmaları AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından yapıldıktan sonra en kısa zamanda inşallah onarım çalışmalarına başlayacağız. İlçemize geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın." dedi.