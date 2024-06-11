Sivas'ın Gemerek ilçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde erkek cesedi bulundu

Sivas\'ın Gemerek ilçesinde erkek cesedi bulundu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir çoban tarafından arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin, 27 Mayıs'ta ilçede karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinden ayrılan E.K'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

11.06.2024 14:21
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir çoban tarafından arazide erkek cesedi bulundu.

Dendil köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan çoban, vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi buldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülen cesedin kimliğinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada cesedin, 27 Mayıs'ta ilçede karıştığı trafik kazasının ardından olay yerinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan E.K'ye (26) ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

E.K, kullandığı 58 ACY 022 plakalı otomobiliyle 27 Mayıs'ta Sızır beldesi yakınlarında bariyerlere çarpmış, kazada otomobilde bulunan S.Ç. yaralanmıştı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan E.K'den bir daha haber alamayan yakınlarının durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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