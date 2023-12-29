Sivas\'ın Gürün ilçesinde köy yollarında asfalt yama çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde Özel İdare ekipleri köy yollarında asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakamı Abdullah Sarı, yetkililerden bilgi aldı.

Sarı, ilçe halkının daha sağlıklı yolculuk yapması için ulaşım kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Mevsim şartları uygun olduğundan çalışmalarımız devam ediyor. Ekipler ilçeye bağlı köylerin birçok noktasında yol bakım onarım, yol genişletme ve kumlama çalışması yapıyor. Hedefimiz köylerde yolların güvenli ve konforlu hale getirilmesi." dedi.

Öte yandan, Asef Çoban Belediye Kültür Merkezi'nde Gürün Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Sivas Hedef Sanat Projesi" kapsamında öğretmenler korosu tarafından "Cumhuriyetin 100'ü Veysel'in Sözü" konseri düzenlendi.

Aşık Veysel'in eserlerinin seslendirildiği konseri kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.