Sivas'ın Ulaş, Şarkışla, Hafik ve Zara ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Ulaş Kaymakamlığı bahçesinde okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu.

Okul Müdürü Mustafa Gün'ün konuşmasının ardından öğrenciler "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı oratoryo oyununu sergiledi.

Müzik dinletisiyle sona eren programa, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şarkışla

Şarkışla Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nde şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Daha sonra öğretmenlerin mezarları ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kutlama programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt tarafından Gülsu Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programlara, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hafik

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Programın ardından katılımcılar, günün anlam ve önemini yansıtan resim sergisini gezerek eserleri inceledi.

Etkinliğe, Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Belediye Başkanı Habip Görler, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Zara

Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda devam eden programda Halil İbrahim Çifci İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Programda gerçekleştirilen çekilişle öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolünün katıldığı program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.