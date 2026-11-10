Sivas\'ın ilçelerinde Büyük Önder Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde saygıyla anıldı.

Hafik Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Funda Hamza Çaldağı ve Belediye Başkanı Habip Görler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Anma programı, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Ulaş

Ulaş'taki törende ise Kaymakam Veli Avcı ve Belediye Başkanı Turan İlbey Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, Cumhuriyet Ortaokulu 7/A sınıfıöğrencisi Elif İclal Kayıcı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu programda, "Atatürk Ne Demek" oratoryosu sunuldu, çeşitli gösteriler düzenlendi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Programa ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şarkışla

Şarkışla Gülsu Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Yasin Şahin ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar, Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulundu.

Anma programı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Kahraman Köseoğlu İlkokulu ve Sefil Selimi Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinlikle sürdü.

Sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından oratoryo sunuldu, koro eserleri seslendirildi ve Atatürk'ü anlatan şiirler okundu.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin izlenmesiyle sona erdi.