Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Tatar köyünde Mehmet Demir'e ait samanlıkta yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mehmet Demir ile Erol ve Engin Demir'in ortak kullandığı ahır ve samanlığa sıçradı.

Erol Demir'in evinin de kısmen zarar gördüğü yangın, Suşehri Belediyesi itfaiyesi ve Suşehri Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürüldü.

Yangında 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, evde ise hasar oluştu.