Sivas'ın Suşehri ilçesinde mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde mevlit programı düzenlendi

Sivas\'ın Suşehri ilçesinde mevlit programı düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Esenyaka köyünde geleneksel olarak düzenlenen mevlit programı, köy meydanında gerçekleştirildi. Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve diğer davetliler katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, Esenyaka köyünün birlik ve beraberlik ruhuyla düzenlediği mevlit programının takdire şayan olduğu vurgulandı.

24.06.2024 17:05
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Esenyaka köyü muhtarlığı ve köy derneği tarafından köy meydanında geleneksel olarak düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, programda yaptığı konuşmada, komşu ilçe olan Suşehri'nin en büyük köylerinden biri olan Esenkaya köyünün birlik ve beraberlik ruhuyla düzenlediği programın takdire şayan olduğunu söyledi.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Sevinç, "Bizlerin ayrısı, gayrısı yok, bütün bir aileyiz. Akıncılar, Suşehri bir bütündür. Bizler de bu programa katılmaktan dolayı mutlu olduk." dedi.

Köy muhtarı Muammer Coşkun ve Dernek Başkanı Ahmet Keleş ise yaptıkları konuşmada, her yıl düzenlenen mevlit programına katılanlara teşekkür etti.

Programa, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Güngör ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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