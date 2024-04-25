Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelere sulak dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelere sulak dağıtımı yapıldı

Sivas\'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelere sulak dağıtımı yapıldı

Ulaş Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan sulak dağıtımıyla 120 hayvan sulağı mahalle ve köylerde ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirildi. Kaymakam Emre Zafer, tarım ve hayvancılığa katkı sunmak için çalıştıklarını belirtirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ise sulakların çayır, mera ve otlaklara su temin ederek hayvanların sağlığını koruduğunu ifade etti.

25.04.2024 10:29
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelere konulmak üzere sulak dağıtımı yapıldı.

Ulaş Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yaptırılan 120 hayvan sulağı mahalle ve köylerde ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilmek üzere muhtarlara teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Emre Zafer, tarım ve hayvancılığa katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Meraların önemine dikkati çeken Zafer, "İlçemiz meralarında atıl ve verimsiz durumda olan suyumuzu hayvansal üretime kazandırmak amacıyla yaptırılan sulaklar ihtiyaç dahilinde meralarımıza yerleştirilecek." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ise 120 hayvan sulağı dağıttıklarını ifade ederek, "Bu çalışmayla çayır, mera ve otlaklara sulak yerleştirerek daha cazibeli yerler haline getirdik. Hayvanların temiz suya ulaşmasını kolaylaştırarak bulaşıcı hastalıklardan korunmasında da önemli rol oynadık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sivas, Ulaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelere sulak dağıtımı yapıldı - Son Dakika

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