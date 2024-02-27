Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda akademik başarıyı artırmak için toplantı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda akademik başarıyı artırmak için toplantı yapıldı

Sivas\'ın Ulaş ilçesinde okullarda akademik başarıyı artırmak için toplantı yapıldı

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, okul müdürleri ve öğretmenler ile ilçedeki akademik başarıyı artırmak için alınması gereken tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Hedefimiz, okullarımızda var olan başarı seviyesini 2023-2024 eğitim öğretim yılında daha da artırmaktır.

27.02.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda akademik başarıyı artırmak için toplantı yapıldı.

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, okul müdürleri ve öğretmenler ile ilçedeki akademik başarıyı artırmak için alınması gereken tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Gül, "Hedefimiz, okullarımızda var olan başarı seviyesini 2023-2024 eğitim öğretim yılında daha da artırmaktır." dedi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Serhat Duman ve Mehmet Ali Uysal da katıldı.

Kaynak: AA

Konferans, Sivas, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda akademik başarıyı artırmak için toplantı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:02:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda akademik başarıyı artırmak için toplantı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement