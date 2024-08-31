Sivas\'ın Ulaş Kaymakamı Eskikarahisar köyünde incelemelerde bulundu

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Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, çarşamba günü sel felaketi yaşanan Eskikarahisar köyünde incelemelerde bulundu.

Zafer, Eskikarahisar'da yaşanan sel felaketinin ardından devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak köyde yardım ve onarım yapan görevlilerden bilgi aldı. Afetzedelerle bir araya gelen Zafer, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Devletin tüm birimleriyle her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Zafer, "İnşallah köyümüzü yoğun çalışmalar neticesinde en kısa zamanda eski güzelliğine kavuşturacağız." dedi.

Ziyarette Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay'da yer aldı.