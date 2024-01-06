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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, B.D.D. idaresindeki 58 DP 688 plakalı otomobil, Çamlıbel geçidi yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.E. ve M.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas\'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
06.01.2024 - 13:33,
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.D.D. idaresindeki 58 DP 688 plakalı otomobil, Çamlıbel geçidi yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.E. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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