Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.
Sivas- Ankara kara yolu Seren köyü yakınlarında M.K.A (55) yönetimindeki 06 FL 7296 plakalı otomobil, F.K. (43) idaresindeki 07 ABG 69 plakalı otomobil, F.B'nin (39) kullandığı 46 P 7656 plakalı otomobil ve D.G. (63) yönetimindeki 06 DKG 589 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücülerden D.G. ile araçlarda bulunan H.A. (46), S.K. (45), E.K. (17), A.K. (11), N.Y.B. (34), D.G. (54), H.G. (32) ve Ş.C. (60) yaralandı.
Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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