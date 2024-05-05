Sivas'ın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika
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Sivas'ın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Sivas'ın Gemerek ilçesinin yüksek kesimlerine Mayıs ayında yağan kar hayretle karşılandı. İlçeye bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak, 'Bu mevsimde, bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey' dedi. Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyüne Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Gece boyunca etkili olan soğuk hava sonrası yaylalarının yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar sonrası bazı tepeler beyaza büründü. Yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferleri tekrar yakmaya başladı. '72 yaşındayım, böyle bir kar görmedim' Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak, kar yağışı sonrası, '72 yaşındayım, burada daha böyle bir kar görmedim. Her tarafa kar yağmış. Geceleri buz gibiydi, kırağı düşüyor. Neredeyse köye de kar yağacak. Kaloriferi yakmazsam duramıyorum. Üst tarafta Karababa köyü var, orası da kar altında kalmış. Bu mevsimde bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey' dedi.

05.05.2024 22:05
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Sivas'ın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinin yüksek kesimlerine Mayıs ayında yağan kar hayretle karşılandı. İlçeye bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak, "Bu mevsimde, bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey" dedi.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyüne Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Gece boyunca etkili olan soğuk hava sonrası yaylalarının yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar sonrası bazı tepeler beyaza büründü. Yer yer sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferleri tekrar yakmaya başladı.

"72 yaşındayım, böyle bir kar görmedim"

Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak, kar yağışı sonrası, "72 yaşındayım, burada daha böyle bir kar görmedim. Her tarafa kar yağmış. Geceleri buz gibiydi, kırağı düşüyor. Neredeyse köye de kar yağacak. Kaloriferi yakmazsam duramıyorum. Üst tarafta Karababa köyü var, orası da kar altında kalmış. Bu mevsimde bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey" dedi.

Kaynak: İHA

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