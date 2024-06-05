Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi

Sivas\'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi\'nden yıl sonu sergisi

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Belediye Düğün Salonu'nda açıldı. Sergide, bakır rölyef, resim, giysi, dikiş-nakış, aşçılık gibi kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ve göz nuru ürünleri sergilendi. Sergiye Zara Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve davetliler katıldı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

05.06.2024 17:32
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Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Düğün Salonu'ndaki sergide bakır rölyef, resim, giysi, dikiş-nakış, aşçılık başta olmak üzere düzenlenen kurslara katılan kursiyerler el emeği ve göz nuru ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılışına Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt, kurum amirleri, kursiyerler ile davetliler katıldı.

Sergi 3 gün açık kalacak.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Sivas, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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