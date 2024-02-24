Sivas Kangal'da çocuk oyun parkında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Sivas Kangal'da çocuk oyun parkında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Sivas Kangal\'da çocuk oyun parkında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Enes Koçak Parkı'nda çocuk oyun gruplarının yandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Oyun gruplarının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Sivas'ın Kangal ilçesinde çocuk oyun parkında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Reşadiye Mahallesi Yeni Sivas Caddesi'nde bulunan Enes Koçak Parkı'nda çocuk oyun gruplarının yandığını görenler itfaiyeyi aradı.

Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri, parktaki yangını söndürdü.

Oyun gruplarının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Kangal'da çocuk oyun parkında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Kangal'da çocuk oyun parkında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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