Sivas Kangalları Kışlık Tüylerine Geçti

SİVAS'ta, yüksek kesimlerdeki kar yağışı sonrası hava sıcaklığı geceleri eksi 16 dereceye kadar düştü. Son bir haftada etkili olan soğuk hava nedeniyle Kangalların kışlık post tüylerine geçişi de başladı. Kangalların kışlık tüylerinin mevsim kayması nedeniyle 2 ay geciktiğini söyleyen Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Havaların soğumasıyla Kangallarımız tüy ve fiziki yapıları da doğal haline büründü" dedi.

Sivas'ta yetişen, eksi 40 dereceye kadar soğuk havalara karşı dayanıklı yapıları ile bilinen Kangal köpeklerinin kasım ayında tamamlanması beklenen kışlık tüy değişimi, havalar soğumayınca gecikti. Son günlerde rakımın 1592 metre olduğu, Kangal çiftliğinin de bulunduğu Sivas Nuri Demirağ Havalimanı bölgesinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı geceleri eksi 16 dereceye kadar düştü. Son bir haftada etkili olan soğuk hava nedeniyle Kangalların kışlık post tüylerine geçişi de başladı.

2 AY GECİKTİ

Kangalların kışlık tüylerinin mevsim kayması nedeniyle 2 ay geciktiğini söyleyen Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Havaların soğumasıyla birlikte Kangallarımız gerçek postlarına büründüler. Şu anda daha mutlular ve tüy yapıları uzuyor. Mevsimlerin kaymasıyla Kangallarımızın tüylerinde sıkıntılar yaşadık. Havaların soğumasıyla birlikte Kangallarımız tüy ve fiziki yapıları da doğal haline büründü. Şu anda iklime adaptasyon sağladıklarını görebiliyoruz. Tüyler 4 santimetreye ulaşarak soğuğa karşı kendilerini koruma altına alıyorlar. Bu yıl, yılbaşına kadar havalar eksi derecelere kadar düşmedi. Postlarını bu yüzden değiştiremediler. Ama şu anda eksi 16 derecelere hava düşünce kangallarımızda nihayet kışlıklarına büründüler" dedi.