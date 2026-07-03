Sivas Katliamı, 33'üncü Yılında, Beyoğlu'nda "Hafıza" Sergisiyle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Katliamı, 33'üncü Yılında, Beyoğlu'nda "Hafıza" Sergisiyle Anıldı

03.07.2026 11:39  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas katliamı, 33. yılında Beyoğlu'nda açılan 'Hafıza' sergisiyle anıldı. Belediye Başkan Vekili, nefrete karşı barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

(İSTANBUL) - Sivas katliamı, 33'üncü yılında, Beyoğlu'nda düzenlenen "Hafıza" sergisiyle anıldı. Açılışta konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, "Giden canlarımızın unutulmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda nefrete karşı barışı, ayrışmaya karşı kardeşliği büyüteceğiz" dedi.

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas'a giden 33 aydın ve sanatçının yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı, 33'üncü yılında da unutulmadı. İstanbul Beyoğlu'nda Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle "Hafıza" sergisi açıldı. İstiklal Sanat Galerisi'nde vatandaşlarla buluşan sergide, belgesel gösterimi de yapıldı.

Sivas'ta hayatını kaybedenlerin anıldığı serginin açılışına, Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve vatandaşlar katıldı. 2 Temmuz 1993'ün tanıklığını, kaybın bıraktığı izleri ve hafızanın taşıdığı sorumluluğu görünür kılmayı amaçlayan sergi, 6 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

"SANATLA, EDEBİYATLA BİR ARAYA GELEREK YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Sivas Katliamı'nın 33 yıldır dinmeyen bir acı olduğunu belirterek, "Madımak Oteli'nde yaşanan korkunç katliamın 33'üncü yılında, yitirdiğimiz canlarımızı anmak, hafızamızı diri tutmak için Hafıza Sergisi'nde bir aradayız. Fikirleriyle, ezgileriyle ve sevdalarıyla bastıkları yerleri güzelleştiren 33 canımızın katledilişinin üzerinden tam 33 yıl geçti. Kimi memleketimizin tarihini, türkülerini yazan ustalar, kimi ömrünün baharında, 12'sinde, 15'inde dünyayı sevgiyle kucaklamaya çalışan gencecik fidanlarımız. O gün Madımak Oteli'nin merdivenlerinde, dumanların arasında birbirine sarılarak, 'Birimizin başına bir şey gelirse, kalanlarımız onların şiirlerini yazacak' diyen canlarımızın dizeleri bugün bize emanet. Beyoğlu Belediyesi olarak biz de, giden canlarımızın unutulmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda nefrete karşı barışı, ayrışmaya karşı kardeşliği büyüteceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sivas Katliamı, Sivas Katliamı, Kültür Sanat, Beyoğlu, Güncel, Kültür, Sivas, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Katliamı, 33'üncü Yılında, Beyoğlu'nda 'Hafıza' Sergisiyle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:00:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivas Katliamı, 33'üncü Yılında, Beyoğlu'nda "Hafıza" Sergisiyle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.