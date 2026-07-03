Sivas Katliamı, 33'üncü Yılında, Beyoğlu'nda "Hafıza" Sergisiyle Anıldı

(İSTANBUL) - Sivas katliamı, 33'üncü yılında, Beyoğlu'nda düzenlenen "Hafıza" sergisiyle anıldı. Açılışta konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, "Giden canlarımızın unutulmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda nefrete karşı barışı, ayrışmaya karşı kardeşliği büyüteceğiz" dedi.

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas'a giden 33 aydın ve sanatçının yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı, 33'üncü yılında da unutulmadı. İstanbul Beyoğlu'nda Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle "Hafıza" sergisi açıldı. İstiklal Sanat Galerisi'nde vatandaşlarla buluşan sergide, belgesel gösterimi de yapıldı.

Sivas'ta hayatını kaybedenlerin anıldığı serginin açılışına, Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve vatandaşlar katıldı. 2 Temmuz 1993'ün tanıklığını, kaybın bıraktığı izleri ve hafızanın taşıdığı sorumluluğu görünür kılmayı amaçlayan sergi, 6 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

"SANATLA, EDEBİYATLA BİR ARAYA GELEREK YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Sivas Katliamı'nın 33 yıldır dinmeyen bir acı olduğunu belirterek, "Madımak Oteli'nde yaşanan korkunç katliamın 33'üncü yılında, yitirdiğimiz canlarımızı anmak, hafızamızı diri tutmak için Hafıza Sergisi'nde bir aradayız. Fikirleriyle, ezgileriyle ve sevdalarıyla bastıkları yerleri güzelleştiren 33 canımızın katledilişinin üzerinden tam 33 yıl geçti. Kimi memleketimizin tarihini, türkülerini yazan ustalar, kimi ömrünün baharında, 12'sinde, 15'inde dünyayı sevgiyle kucaklamaya çalışan gencecik fidanlarımız. O gün Madımak Oteli'nin merdivenlerinde, dumanların arasında birbirine sarılarak, 'Birimizin başına bir şey gelirse, kalanlarımız onların şiirlerini yazacak' diyen canlarımızın dizeleri bugün bize emanet. Beyoğlu Belediyesi olarak biz de, giden canlarımızın unutulmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda nefrete karşı barışı, ayrışmaya karşı kardeşliği büyüteceğiz" dedi.