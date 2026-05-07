Sivas Katliamı'nda Adalet Arayışı Sürüyor

(ANKARA)- Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 2 Temmuz Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren Gülsüm Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa ile Avukat Coşkun Özgür Piroğlu'nun partilerini ziyaret ettiğini açıkladı. Aslan, katliama ilişkin davanın 32 yıldır gerçek anlamda adalet sağlanmadığını belirtti.

"Aslan'ın paylaşımı şöyle:

"2 Temmuz Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz Gülsüm Karababa'nın abisi Hüseyin Karababa ve Av. Coşkun Özgür Piroğlu partimizi ziyaret etti."

2 Temmuz 1993 planlı ve programlı bir katliamdır, aynı zamanda insanlık suçudur. Aradan geçen 32 yıl 10 aya rağmen gerçek anlamda adalet sağlanmadı. Dosya hala AYM'de bekletiliyor. On yıllardır süren hukuk mücadelesi ve adalet arayışı devam ediyor.

Katliamda yakınlarını kaybeden aileler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dört kez randevu talep etmelerine rağmen herhangi bir dönüş alamadı. Acı yaşamış, katliamın mağduru olmuş ailelere randevu verilmemesi kabul edilemez.

Hukuk mücadelemizi ve adalet arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sürecin takipçisi olacağız."