Sivas Katliamı'nda Adalet Arayışı Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Katliamı'nda Adalet Arayışı Sürüyor

07.05.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi Başkanı Seyit Aslan, Sivas Katliamı'nın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen adalet sağlanmadığını belirtti.

(ANKARA)- Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 2 Temmuz Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren Gülsüm Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa ile Avukat Coşkun Özgür Piroğlu'nun partilerini ziyaret ettiğini açıkladı. Aslan, katliama ilişkin davanın 32 yıldır gerçek anlamda adalet sağlanmadığını belirtti.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Temmuz Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren Gülsüm Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa ile Avukat Coşkun Özgür Piroğlu'nun partilerini ziyaret ettiğini duyurdu.

Aslan'ın paylaşımı şöyle:

"2 Temmuz Sivas Katliamı'nda yitirdiğimiz Gülsüm Karababa'nın abisi Hüseyin Karababa ve Av. Coşkun Özgür Piroğlu partimizi ziyaret etti."

2 Temmuz 1993 planlı ve programlı bir katliamdır, aynı zamanda insanlık suçudur. Aradan geçen 32 yıl 10 aya rağmen gerçek anlamda adalet sağlanmadı. Dosya hala AYM'de bekletiliyor. On yıllardır süren hukuk mücadelesi ve adalet arayışı devam ediyor.

Katliamda yakınlarını kaybeden aileler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan dört kez randevu talep etmelerine rağmen herhangi bir dönüş alamadı. Acı yaşamış, katliamın mağduru olmuş ailelere randevu verilmemesi kabul edilemez.

Hukuk mücadelemizi ve adalet arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Katliamı'nda Adalet Arayışı Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı

22:42
Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
22:23
İran’da peş peşe patlama sesleri Hürmüz Boğazı’nda alarm
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
21:56
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş’ın iadesini bekliyoruz
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
21:37
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 22:52:57. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas Katliamı'nda Adalet Arayışı Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.