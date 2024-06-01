Sivas\'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer köyleri ziyaret etti

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, Karacalar, Yapalı ve Ekincioğlu köylerini ziyaret etti.

Zafer, ziyaretleri sırasında köy konaklarında ve okullarda incelemede bulunarak, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Zafer, talep ve önerilerini dinledi, gereğinin yapılması için talimat verdi.

Zafer'e, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vekili Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı ile Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç eşlik etti.