Sivas-Kayseri kara yolunda otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas-Kayseri kara yolunda otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas-Kayseri kara yolunda otomobil TIR\'a arkadan çarptı, 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas-Kayseri kara yolunda saat 15.30 sıralarında otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ta, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Sivas- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Antalya istikametine giden Vahit Karakuş yönetimindeki 07 TT 477 plakalı otomobil, Ali Balcı idaresindeki 31 BAY 778 çekici ve 31 AZV 100 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hasar alan otomobildeki sürücü Vahit Karakuş, Navruz Karakuş, Dursade Karakuş, Nazlıgül Korkut, Miras Mehmet Avcı ve Osman Aras Korkut yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

TIR şoförü Ali Balcı, yol üzerindeki cebe girip çıktıktan kısa süre sonra arkadan gelen otomobilin, aracına çarptığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Acil DurumKayseriGüncelÇocukSivasKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:58
Osimhen’in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:50:52. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas-Kayseri kara yolunda otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei