Sivas-Kayseri yolunda tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas-Kayseri yolunda tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Sivas-Kayseri yolunda tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Sivas-Kayseri kara yolunun Keçili köyü mevkisinde otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı; kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Sivas'ta otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Vahit Karakuş yönetimindeki 07 TT 477 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Keçili köyü mevkisinde önünde seyreden Ali B. idaresindeki 31 BAY 778 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki Navruz Karakuş, Dursade Karakuş, Miras Mehmet Avcı, Nazlıgül Korkut ve Osman Aras Korkut yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas-Kayseri yolunda tıra arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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