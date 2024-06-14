Sivas Kurban Pazarı Esnafı İmkanlardan Şikayetçi - Son Dakika
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Sivas Kurban Pazarı Esnafı İmkanlardan Şikayetçi

Sivas Belediyesi tarafından kurulan kurban pazarında satış yapan besiciler, yetersiz alan ve imkanlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi.

14.06.2024 16:29
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Sivas Kurban pazarı esnafı dertli

- Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlıklarını satmak için Sivas Belediyesi tarafından kurulan Kurban pazarına gelen satıcılar, yüzlerini yıkayacak su dahi bulamadı

SİVAS - Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarında satış yapan besiciler alanın yetersizliğinden dert yandı. Toz ve toprak içinde satış yapmaya çalıştıklarını ifade eden besiciler, duş alamadıklarını ve çadırlarda yatmak zorunda kaldıklarını söyleyerek Sivas Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Sivas'ta kurban pazarı bu yılda havaalanı yolu üzerindeki alanda kuruldu. İmkanların kısıtlı ve kötü olduğu alana kurulan hayvan pazarı besicilerden yine tepki topladı. Tuvalet, mescit, banyo ve buna benzer ihtiyaçların giderileceği alt yapının yetersiz olduğunu ifade eden besiciler pazarın Sivas'a yakışmadığını dile getirdi.

Satışların devam ettiği pazarda besiciler alanın yetersizliğinden ve imkanlarından şikayet ederek, Sivas Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Elimizi, yüzümüzü yıkamaya su bulamıyoruz"

Besicilerden Hulusi Kütüklü, ellerini yıkamaya su bulamadıklarını belirterek, "Her 50 metre bir tuvalet olması lazım ama yoktur. Şuanda insanlar, besiciler fiziki durumdan sıkıntılı. Alışveriş yapılacak yerlerin olması lazım. Duş da alamıyoruz. Elimizi, yüzümüzü yıkamaya su bulamıyoruz. Kurbancının fiziki şartlarının daha iyi olması için kurban pazarının teşkilatlı olmalı. Kurbancının bıkmaması lazım fizik şartlardan. Duş yeri, lavabolar olmalı. 2024'teyiz halen 20 yıl öncesi şartlarda yaşıyoruz. Biz nasıl Avrupa'ya uyacağız. Kurban pazarına gereklerin yapılması lazım" dedi.

"Burada çok sıkıntı yaşanıyor"

Besicilerden Abdullah Çetinkaya ise, Sivas'ın donanımlı bir kurban pazarına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Sivas'a acilen bir kurban pazarı lazım. Teşkilatlı, sıralı, numaralı olarak acilen bir kurban pazarı yapılmalı. Önceki dönem belediye başkanı bir tane yaptı Kovalı tarafına. Orası da geri damızlık birliğine devredildi. Sivas'a güzel bir kurban pazarı yapılması canı gönülden istiyoruz. Hayvan bağlayacak yer dahi zor buluyoruz. Arife günü burada daha çok sıkıntı yaşanıyor. Kaos oluyor resmen. Belediye Başkanı ve Valimizden güzel bir kurban pazarı yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Hayvanlarımızı sulamaya su bulamıyoruz"

Servet Kuzucu da kurbanlık hayvanları sulamak için suyu bulamadıklarını söyledi. Kuzucu, "Biz burada hayvanlarımızı sulamaya su bulamıyoruz. En azından banyo türü şeylerin olması lazım burada. Belediye pazarının üzerinin kapanması gerekiyor. Sıcaktan ve yağmurdan korunması gerekiyor. Belediye Başkanı ve Vali Beyden bunu talep ediyoruz. Herkes zorluk çekiyor, sıkıntı çok fazla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas Kurban Pazarı Esnafı İmkanlardan Şikayetçi - Son Dakika

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