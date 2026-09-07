Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyolların 30 yıllığına devrine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyolların 30 yıllığına devrine tepki gösterdi

Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyolların 30 yıllığına devrine tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyolların işletme ve gelir haklarının özel sektöre devrini 'milletin malını 30 yıllığına devretmek' diye nitelendirdi. Karasu, bu varlıkların özel sektöre devredilemeyeceğini belirterek, '1 yıl sonra hepsini tek tek geri alacağız' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyolların işletme ve gelir haklarının özel sektöre devredilmesine tepki göstererek, "Milletin malını 30 yıllığına devretmek özelleştirme değilse nedir? Milletin cebinden elinizi çekin artık" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Karasu, köprü ve otoyolların işletme ve gelir haklarının özel sektöre devredilmesine tepki gösterdi.

Karasu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletin malını 30 yıllığına devretmek özelleştirme değilse nedir? Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla 2 Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun işletme ve gelir hakları; kiralama, gelir ortaklığı ve benzeri modellerle özel sektöre devredilecek. İktidar buna 'özelleştirme değil' diyor. Milletin aklıyla alay etmeyin. Yetmedi mi yıllardır 21/B ihaleleriyle yağmaladığınız kaynaklar? Milletin cebinden elinizi çekin artık.

"KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR HALKINDIR"

25 yılda 70 milyar doların üzerinde özelleştirme geliri elde ettiniz, hepsini savurdunuz. Şimdi de Cumhuriyetin biriktirdiği kamu varlıklarının gelecekte yaratacağı gelirlere göz dikiyorsunuz! Halkın emeği ve vergileriyle oluşturulan bu varlıklar özel sektöre devredilemez. Köprüler ve otoyollar halkındır. Giderayak otoyolları ve köprüleri satmak, milleti biraz daha soymaktır. Satana değil, almak isteyene sesleniyoruz: Kimse almasın. Çünkü 1 yıl sonra hepsini tek tek geri alacağız."

Karasu, kamuya ait varlıkların günü kurtarmak amacıyla elden çıkarılmasının ekonomik bir başarı olarak sunulamayacağını belirterek, "Cumhuriyetin yıllar içinde oluşturduğu kamu varlıklarını satarak bütçeye kaynak yaratmak ekonomi politikası değil, geleceği tüketmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Ulaş Karasu, Yeni Parti, Ekonomi, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyolların 30 yıllığına devrine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
Zelenski’den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir Zelenski'den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik

18:36
Fenerbahçe’de ayrılık Uçağa tek başına binip Türkiye’den gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti
17:56
“Zengine dokunulmuyor“ algısı bir kez daha çöktü Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı
"Zengine dokunulmuyor" algısı bir kez daha çöktü! Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara müjde Başvuru süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı
17:30
Erdoğan’dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız
17:13
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 18:48:50. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyolların 30 yıllığına devrine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement