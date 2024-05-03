Sivas Milli Eğitim Müdürü, yeni müfredat taslağını ilçe milli eğitim müdürleriyle görüştü - Son Dakika
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Sivas Milli Eğitim Müdürü, yeni müfredat taslağını ilçe milli eğitim müdürleriyle görüştü

Sivas Milli Eğitim Müdürü, yeni müfredat taslağını ilçe milli eğitim müdürleriyle görüştü

Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Milli Eğitim Bakanlığının kamuoyunun görüşüne sunduğu 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' yeni müfredat taslağını ilçe milli eğitim müdürleriyle görüşmek üzere toplantı düzenledi. Yener, toplantıda yeni müfredatın revize edileceğini ve öğretmenlerin görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirtti.

03.05.2024 12:05
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Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını görüşmek üzere ilçe milli eğitim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yener, başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin video konferans sistemi ile katıldığı toplantıya birim amirleri de katılım sağladı.

Yener, toplantıda yaptığı konuşmada, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak yeni müfredatın, 1 haftalık askı sürecinde alınacak görüş ve önerilere göre revize edileceğini belirtti.

Tüm eğitim camiasının bu sürece katkı sağlaması gerektiğini aktaran Yener, "Bakanlığımız, katılımcı bir müfredat oluşturmak için, yürüttüğü hassas çalışmaları kamuoyunun da görüşünü aldıktan sonra neticelendirecek. Öğretmenlerimizin bu süreçteki görüş ve önerileri çok önemli. Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyan bu çalışmaya katkı sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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