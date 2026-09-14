Sivas Şarkışla'da hafif ticari araç devrildi, araçta sıkışan 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldı, yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
B.A. idaresindeki 34 DAR 763 plakalı hafif ticari araç, Eski Akçakışla yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ü.A. (48), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kazada Ü.A. (48), D.Ş. (70), Y.P. (73), L.P. (69) ve H.A. (49) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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