Sivas Şarkışla'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.K. (67) idaresindeki 06 HB 5051 plakalı hafif ticari araç, Kandemir Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde H.A.Ş. (18) yönetimindeki 58 AFE 640 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile motosikletteki yolcu E.Ş. (17) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.