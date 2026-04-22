22.04.2026 17:19
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde seramik buluntuları ve tarihi üretim kültürü masaya yatırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Işığında Sivas Seramikleri Çalıştayı" düzenlendi.

Sivas ve çevresindeki yüzey araştırmalarından elde edilen seramik buluntularının bilimsel olarak analiz edildiği etkinlikte, şehrin tarih öncesi çağlardan Roma dönemine kadar uzanan üretim kültürü masaya yatırıldı.

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Laboratuvarı'nda düzenlenen çalıştayda, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Filiz Ay Şafak, "Sivas Yüzey Araştırmalarından Erken Tunç Çağı Boyalı Seramik Örnekleri" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Şafak, bölgedeki ilk yerleşimlerde görülen süsleme tekniklerini ve bu boyalı kapların Anadolu arkeolojisindeki önemini anlattı.

Dr. Öğretim Üyesi Olcay Zengin Koşan ise "Sivas Yüzey Araştırmalarından Karaz Seramiği Örnekleri" üzerine yaptığı sunumda, Doğu Anadolu kökenli olan ve Sivas havzasında da sıkça rastlanan karakteristik siyah açkılı seramiklerin yayılım alanları hakkında bilgi verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Belgin Aksoy da "Havuz-Aslantaş Verileri Işığında Kangal Havzası Seramikleri" sunumuyla, Kangal bölgesinde yürütülen saha çalışmalarında elde edilen yeni verileri ve bu yerleşimlerin çevre kültürlerle olan bağlarını anlattı.

Çalıştaya, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdener Pehlivan, Prof. Dr. Bora Uysal, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

