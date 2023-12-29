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Sivas Suşehri'nde Kent Meydanı Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Sivas Suşehri'nde Kent Meydanı Projesi Tamamlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde eski hükümet konağı bölgesine yapılan kent meydanı projesi tamamlandı. Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, projeyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 2 bin 500 metrekare alanı kapsayan projenin tamamlandığını belirten Yüksel, meydanın ilçeye nefes aldıracağını ve şehrin görünümüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Meydanın halkın hizmetine sunulduğunu söyleyen Yüksel, eksiklerin zaman içinde giderileceğini de belirtti.

Sivas Suşehri\'nde Kent Meydanı Projesi Tamamlandı
29.12.2023 - 14:01,  Güncelleme: 14:02
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde eski hükümet konağı bölgesine yapılan kent meydanı projesi tamamlandı.

Projeyi inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 2 bin 500 metrekare alanı kapsayan projenin tamamlandığını söyledi.

Yüksel, belediye olarak güzel bir çalışmaya imza atıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehirler insanlar gibidir, bedeni ve ruhu vardır. İlçemize nefes aldıracak, şehrin görünümüne önemli ölçüde katkı sağlayacak, şehrin odak noktası haline gelecek meydan projemiz tamamlandı. Halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Tabi ki bir takım eksiklerimiz vardır. İnşallah o eksiklerimiz de zaman içerisinde gidermiş olacağız."

Kaynak: AA
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