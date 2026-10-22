Sivas Suşehri\'nde park halindeki oto çekicide çıkan yangın hasara yol açtı

Sivas Suşehri'nde park halindeki oto çekicide çıkan yangın hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suşehri'nde Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki 58 ADB 225 plakalı oto çekicide yangın çıktı. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araçta hasar oluştu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki çekicide çıkan yangında hasar oluştu.
C.A.'ya ait 58 ADB 225 plakalı oto çekicisinde Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde park halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından çekicide hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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