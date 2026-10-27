Sivas Suşehri\'nde şarampole devrilen orman müdürlüğü aracında 3 kişi yaralandı

Sivas Suşehri'nde şarampole devrilen orman müdürlüğü aracında 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne ait seyyar tamir bakım aracı, Suşehri-Sivas kara yolunda şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı; Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuruma ait seyyar tamir bakım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
C.K. yönetimindeki Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 AAJ 883 plakalı seyyar tamir bakım aracı, Suşehri-Sivas kara yolu Karalar köyü Aydınlar mezrası yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. ve F.K. yaralandı.
Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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