Sivas'ta 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sivas\'ta 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sivas'ta dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 8 sabıka kaydı bulunan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.T.Ş, Jandarma ekipleri tarafından il merkezinde yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

23.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Sivas'ta hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 8 sabıka kaydı olan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.Ş'nin il merkezinde bulunduğu adresi belirledi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Sivas, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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