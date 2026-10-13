Sivas\'ta 20 dakika süren sağanak ve dolu, bazı yollarda asfalt çökmelerine neden oldu

SİVAS'ta etkili olan sağanak ve yer yer dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak ve kısa süreli dolu yağışına sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için saçak altlarına, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı. Kent meydanı ve ana arterlerde su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kentte kurulan semt pazarındaki esnaf ise aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle mallarını korumak için yoğun çaba sarf etti. Kısa sürede yüksek debiyle akan yağmur suları, kent merkezindeki bazı caddelerde altyapıyı zorladı. Şiddetli su akıntısı nedeniyle bazı yollarda asfalt kaplamalarda çökmeler ve bozulmalar meydana geldi.