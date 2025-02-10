Sivas'ta 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Sivas'ta tı dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Erzincan kara yolu uygulama noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı.

Aramada tırın dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan tırın sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.