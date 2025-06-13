Sivas\'ta 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Korkutan bir deprem daha Sivas'ta meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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