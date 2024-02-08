Sivas\'ta 4 yaşındaki çocuk, babasının iş yerinde maskot oldu

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SİVAS'ta sanayi de 25 yıldır rot balans işiyle uğraşan Hakan Siren'in (40), 4 yaşındaki oğlu Miraç, her sabah babasıyla beraber uyanarak sanayide bulunan dükkanlarına geliyor. 6 aydır dükkana gelen ve burada konuşmayı da öğrenen Miraç, müşterileri yönlendirerek ayrıca babasının istediği aletleri getiriyor. Sanayinin maskotu haline gelen Miraç, müşterilerin ve esnafın ilgi odağı oldu.

Kentte, 25 yıldır 4 Eylül Sanayi Bölgesi'nde rot balans işiyle uğraşan Hakan Siren'in 3 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki oğlu Miraç Siren, babasının sabahları işe gitmek için uyandığını farkedince kendiside kalkıyor. Evde kalmak istemeyen Miraç, babasıyla beraber dükkana gidiyor. 6 aydır dükkana gelen ve babasıyla beraber vakit geçiren Miraç, günlük dükkan içinde babasının ağzından duyduğu kelimelerle konuşmayı da öğrendi. Miraç, dükkana gelen müşterileri yönlendirerek ayrıca babasının istediği aletleri de getiriyor. Sanayinin maskotu haline gelen Miraç, müşterilerin ve esnafın ilgi odağı oldu.

'GÜNLÜK STRESİMİ ALIYOR'

Miraç'ın babası Hakan Siren, Miraç sabah benimle beraber kalkıp 'baba işe gidelim' diyor. Beraber geliyoruz, burada akşama kadar bana yardım ediyor. Burada konuşmayı öğrendi. Anahtarları istediğimde hepsini tereddüt etmeden getiriyor. Müşterilere de gelir gelmez 'hoşgeldin', 'arabınızın neyi var' diyor. Buradan çok memnun. Sabah götürmediğim zaman ağlıyor. Müşteriler de Miraç'tan çok memnun. Müşteriler de fotoğraf çektiriyor ve sanayinin maskotu gibi bir şey oldu. Burada iki kanka gibi takılıyoruz. Günlük stresimide alıyor.

Aracını tamir için getiren Yasin Cellat ise, Küçük ustamız gelir gelmez bizi karşılıyor. Ben lastik değişimine düzenli olarak hep buraya geliyorum. Sanayinin maskotu ve bizim için çok değerli diye konuştu.