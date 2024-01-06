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Sivas'ta 45 yıl hapis cezası bulunan suçlu tünelde yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta 45 yıl hapis cezası bulunan suçlu tünelde yakalandı

Sivas'ta 12 ayrı suçtan hüküm giymiş olan Sezer Esetekin, annesinin evinin altına kazılan tünelde saklandığı yerde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Esetekin'in yakınları ise adliyede basın mensuplarına saldırdı.

06.01.2024 - 13:48,  Güncelleme: 13:50
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SİVAS'ta 12 ayrı suçtan hakkında 45 yıl yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer Esetekin (30), annesinin evinin altına kazılan tünelde saklandığı yerde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'kasten yaralama', 'otodan hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'cinsel saldırı' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 12 ayrı suç kaydı ve 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer Esetekin'in Sivas kent merkezinde annesi Ö.E'nin evinde saklandığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler Esetekin'in annesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Esetekin, jandarma ekipleri evin altına kazılan tünelde saklanırken buldu. Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esetekin'in yakınları adliyede görüntü çekilmesine engel olarak basın mensuplarına saldırdı. (DHA)

Sivas\'ta 45 yıl hapis cezası bulunan suçlu tünelde yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta 45 yıl hapis cezası bulunan suçlu tünelde yakalandı - Son Dakika
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