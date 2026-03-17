Sivas'ta Aile İçi Cinayet: Baba ve Oğul Toprağa Verildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Aile İçi Cinayet: Baba ve Oğul Toprağa Verildi

17.03.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki U.B.Y., babasını ve ağabeyini tabancayla öldürdü. Cenazeleri defnedildi.

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun tabancayla öldürdüğü babası ve ağabeyinin cenazeleri toprağa verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Süleyman (50) ve oğlu Mehmet Yurdakul'un (24) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından baba ve oğlunun cenazeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, olayda ağır yaralanan babaanne N.Y.'nin (70) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Olay

Önceki gün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 4. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri tabancayla vurulan baba Süleyman Yurdakul (50) ve oğul Mehmet Yurdakul'un (24) hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan babaanne N.Y. ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayı gerçekleştiren Süleyman Yurdakul'un 15 yaşındaki oğlu U.B.Y. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Sivas, Kaza, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:51:27. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.