Sivas'ta Ambulansın Çarptığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.
T.G. idaresindeki 58 ACL 966 plakalı ambulans İnönü Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ye çarptı.
Yaya, çarpmanın etkisi ile yol kenarına savurularak yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen başka ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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