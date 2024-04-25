Sivas\'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri baharı meyve ve gül dikerek karşıladı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri ilkbaharın gelişi nedeniyle okul bahçesine meyve ve gül fidesi dikti.

Ulaş Anaokulu Müdürü Yavuz Şen, hem baharı karşılamak hem de çocuklara doğa sevgisini aşılamak adına böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Çocukların mutluluk yaşadığını belirten Şen, "Anaokulu, çocuklara doğa sevgisi ve doğa bilinci kazandırılması açısından önemli bir dönemdir. Erken yaşlarda doğa ile etkileşim çocuğun sağlıklı gelişiminin yanı sıra doğaya karşı farkındalık, bağlılık sorumluluğunun gelişmesi açısından olumlu sonuçlara yol açmaktadır." dedi.

Şen, meyve fidanı ve gül dikiminin ardından çocuklarla okul bahçesinde piknik yaptı.