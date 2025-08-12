Sivas'ta araç devrildi: 6 yaralı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İmranlı ilçesi Boğanak köyü yakınlarında meydana geldi. H.F. yönetimindeki 34 BDU 306 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sürücü ile birlikte S.F., Z.A., R.F., Ş.A. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İmranlı ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,