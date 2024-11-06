Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış - Son Dakika
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Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış

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Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi.

06.11.2024 15:16
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.

POLİSLER BEBEĞİN BABASINA ULAŞTI

Polisler, bebeğin babası M.A'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı. Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı. Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.

ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN BAZI UZUVLARINA ULAŞILAMAMIŞTI

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Sivas\'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış - Son Dakika

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