Sivas'ta Asılsız Saldırı Paylaşımı, Öğrenci Gözaltında

Sivas Valiliği, sosyal medyada kentteki okullara yönelik saldırı olacağına dair yapılan paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı. Paylaşımı yaptığı tespit edilen 10. sınıf öğrencisi gözaltına alındı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Nisan Çarşamba günü, bazı sosyal medya hesaplarında ilimizde okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde meydana gelen menfur saldırıların ardından, Valiliğimizce söz konusu paylaşımlar büyük bir hassasiyetle ve titizlikle değerlendirilmiş; Emniyet birimlerimiz tarafından derhal inceleme ve araştırma başlatılmıştır."

Yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede belirlenmiş; 2009 doğumlu 10. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan E.A ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi; yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

İlimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir."