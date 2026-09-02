Sivas\'ta Atatürk\'ün gelişi temsili olarak yeniden canlandırıldı

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinliklerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili canlandırıldı.

Karaağaç Köprüsü'nde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çoşar, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılanan temsili heyet, Atatürk Kongre Müzesi önüne geldi.

Atatürk'ü temsilen Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül, üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Sünbül, müze balkonunda beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Sivas'a gelişinin yıl dönümü olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Karaağaç Köprüsü'nde Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşıladık. Kongre binasına kadar kendilerine eşlik ettik. Bildiğiniz üzere, o gün Mustafa Kemal ve arkadaşları Erzurum'dan Sivas'a gelmişlerdi. Sivas halkı tarafından, büyük bir coşkuyla karşılanmışlardı. Şüphesiz o gün Sivaslılar sadece Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşılamamış, milletimizin bağımsızlık iradesine, hürriyet aşkına ve geleceğine sahip çıkmışlardı. Mustafa Kemal'in kongre noktasında Sivas'ı seçmesinde ne kadar isabetli bir karar verdiğini de göstermişlerdi. Çünkü Sivaslılar, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bağırlarına basmışlardı. Bugün sembolik de olsa Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşıladığımızda, Sivas'ın caddelerinde, sokaklarında gördük ki Milli Mücadele ruhu, o heyecan, o coşku hala yaşıyor ve inşallah bundan sonra da hep yaşayacak. Amacımız bu ruhu hep canlı tutmak ve bizden sonraki nesillere de aktarmaktır. Ben bu vesileyle, Milli Mücadele kahramanlarımızı, başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, yine o dönemde Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşılayan, ona Sivas'ta sahip çıkan ve onun arkasında duran, Sivas'ta misafir eden büyüklerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."